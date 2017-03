TV-Briefing für Medienmacher: Deutschland 74, Wahl-Lehren aus Saarbrücken, Wahrheit über Restaurants

Die Prime-Time steht am Montagabend im Zeichen des großen ZDF-Dreiteilers „Der gleiche Himmel“. Dem Zweiten war der Ost/West-Krimi so wichtig, dass die Mainzer sogar eine zusätzliche Dokumentation zur Situation in Deutschland im Jahr 1974 produzierten (ab 0.05 Uhr). Die politischen Sendungen arbeiten noch einmal das Wahlergebnis aus Saarbrücken auf und beschäftigen sich mit dem 60. Jubiläum der EU.