trending: der Schulz-Zug an der Wand, Helene Fischer in den Charts und Sebastian Vettel ohne Social Media

Guten Morgen! Der nicht so ganz vorhersehbare Sieg von Sebastian Vettel und die nicht so ganz vorhersehbare deutliche Niederlage der SPD im Saarland haben die Menschen in den sozialen Netzwerken am Sonntag elektrisiert. Im Gegensatz zum 4:1 der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und: Eine ARD-Show verhalf am Samstagabend den neuen Alben von Helene Fischer und der Kelly Family, die erst im Mai und April erscheinen, zu Top-Positionen in den Charts.