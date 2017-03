Nach kritischer Berichterstattung: Ab-in-den-Urlaub.de dementiert Spekulationen um Werbe-Boykott bei RTL

Von

Die angebliche Boykott-Geschichte der Leipziger Seite Netz-trends.de geht so: Nach einem Bericht von „RTL Exclusiv“ über den Tod des Unister-Gründer Thomas Wagner, am 15. Juli 2017, sei die ab-in-de-urlaub Mutterfirma Unister, beziehungsweise die neuen Besitzer – die tschechisch-chinesische Investorengruppe Rockaway Capital – noch immer „verschnupft“. Deshalb würden die Leipziger auch erst einmal keine Werbe-Zeiten bei der Kölner Sendergruppe schalten, so der Bericht.

Auf MEEDIA-Anfrage wollte man sich bei RTL-Vermarkter IP Deutschland nicht dazu äußern. Allerdings bestätigte man, dass Ab-in-den-Urlaub derzeit nicht bei RTL wirbt. Ein Sprecher Sprecher des Reise-Vermittlers erklärte auf MEEDIA-Anfrage, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Mit ProSiebenSat.1 sei man einfach schneller handelseinig geworden. „Eine Zusammenarbeit mit RTL & Co. ist künftig keinesfalls ausgeschlossen!“.

Die neuen Spots laufen trotzdem erst einmal ausschließlich bei ProSiebenSat.1. Dabei verzichtet das Reise-Portal sowohl auf Michael Ballack als Werbegesicht, wie auch auf die bekannte Werbemelodie.