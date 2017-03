„Gelassenheits-Guru“ Frank Behrendt als „PR-Kopf des Jahres“ ausgezeichnet

Von

Das Buch war fünf Wochen lang in der Spiegel-Bestsellerliste, Kategorie Wirtschaft. Die Jury unter ihrem Vorsitzenden Prof. Dr. Peter Szyszka (Hochschule Hannover) würdigte Behrendts konstruktives und kollegiales Engagement für den Branchennachwuchs und betonte, dass dessen hohe Sichtbarkeit in den Medien und sozialen Netzwerken der Branche diene, weil sie nur auf der Grundlage einer ausgewiesenen Professionalität und Expertise als Berufskommunikator glaubhaft und authentisch sei. Erstmals war der Entscheidung in dieser Kategorie eine öffentliche Vorabstimmung vorausgegangen.

In der Kategorie „Innovative Kommunikation“ setzten sich fischerAppelt und Fork Unstable Media mit einer Employer-Branding-Kampagne durch, die sich an Digital Influencer richtete. Den größten Teil der Verleihung nahmen Best-Practise-Cases ein. Zuvor hatte Unicepta zum zweiten Mal nach 2016 den Thought Leadership Award verliehen. Preisträger in diesem Jahr ist die Telekom. Alle Gewinner des diesjährigen Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG finden sich online unter www.pr-preis.de.