11,19 Mio.: grandiose Quote für den Kölner „Tatort“ – RTL am Vorabend mit Fußball top, in der Prime Time Flop

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Kölner „Tatort“ holt beste Zuschauerzahl seit drei Jahren

Der strahlende Sonntags-Sieger hieß also mal wieder „Tatort“. Mit sagenhaften 11,19 Mio. Zuschauern (Marktanteil: 30,6%) gewann der Kölner Fall „Nachbarn“ den Tag klar vor dem Fußball und meilenweit vor der Prime-Time-Konkurrenz. Für die Kommissare Ballauf und Schenk war das die beste Zuschauerzahl seit fast genau drei Jahren. Damals sahen den „Fall Reinhardt“ sogar 11,36 Mio. Krimifreunde. Ermittler-Team-übergreifend erreichte zuletzt im November ein „Tatort“ eine noch bessere Zahl: Der Jubiläums-Fall „Taxi nach Leipzig“ kam auf 11,53 Mio. Seher.

2. RTL stark mit langweiligem Fußball und dem Formel-1-Auftakt, aber schwach in der Prime Time

Hinter dem „Tatort“ platzierte sich in den Tages-Charts der Fußball. Das nicht gerade spannende WM-Qualifikationsspiel des deutschen Teams in Aserbaidschan sahen bei RTL in Halbzeit 1 ab 18 Uhr 7,22 Mio. Fans (32,1%), im zweiten Durchgang 9,20 Mio. (31,0%). Das erste Formel-1-Rennen der neuen Saison sahen um 7.05 Uhr morgens 2,27 Mio. Leute (37,1%). In der Prime Time kam der Sender mit der Wiederholung von „Duell der Brüder – Die Geschichte von Adidas und Puma“ hingegen nur noch auf 1,85 Mio. Seher und miserable 5,5%. Besser lief es hier für das ZDF: „Katie Fforde: Herzenssache“ zogen 4,52 Mio. Leute (14,7%) dem „Tatort“ vor. Die Berichterstattung zur Saar-Wahl sahen im Ersten ab 17.40 Uhr 1,65 Mio. Leute (7,7%), im ZDF ab 17.45 Uhr 1,56 Mio. (7,0%).

3. „The Voice Kids“ endet unspektakulär, ProSieben punktet mit Filmen

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der „Tatort“ mit 3,28 Mio. und 25,6% klar den Sonntag. Das Fußballspiel sahen in dieser Alstersgruppe 2,07 Mio. (30,3%), bzw. 2,71 Mio. (29,5%). Um 20.15 Uhr setzte sich ProSieben an die Spitze des „Tatort“-Verfolgerfeldes: Immerhin 1,52 Mio. junge Menschen schalteten dort „Hangover 3“ ein – 12,2%. „Son of a Gun“ erreichte ab 22.10 Uhr mit 910.000 ähnliche 12,4%. Bei Sat.1 endete die „The Voice Kids“-Staffel mit 1,40 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 12,3%. Das sind zwar bessere Zahlen als in den vergangenen drei Wochen – und bessere als beim Finale 2016, das am Karfreitag versenkt wurde, aber die Finals 2013 bis 2016 liefen mit 13,1% bis 16,1% besser. Die Abwärts-Tendenz der Show hat sich jedenfalls auch 2017 fortgesetzt.

4. Zweites „Dschungel-Spezial“ des „perfekten Promi Dinners“ verliert Zuschauer

Unter dem starken „Tatort“ gelitten hat offenbar auch „Das perfekte Promi Dinner“ von Vox. Zwar landete es mit 870.000 14- bis 49-Jährigen und 7,5% über dem Sender-Normalniveau, doch vor einer Woche gab es für das erste „Dschungel-Spezial“ noch bessere 8,2%. Vox besiegte aber RTL II und kabel eins haushoch. Bei RTL blieb „American Pie – Jetzt wird geheiratet“ mit 400.000 jungen Zuschauern bei indiskutablen 3,2% hängen, kabel eins erreichte mit zweimal „The Mentalist“ auch nur 2,7% und 3,1%.

5. Super RTL und RTL Nitro mit guten Prime-Time-Quoten, 3sat und zdf_neo um 21.45 Uhr stark

Auf RTL-II- und kabel-eins-Niveau sprang in der Prime Time RTL Nitro: „CSI: Miami“, „CSI: NY“ und „CSI“ sahen dort ab 20.15 Uhr 340.000 bis 390.000 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile lagen bei für den Sender guten 2,9% bis 3,4%. Auch Super RTL landete in der Prime Time über dem Soll: 310.000 und 320.000 junge Menschen sahen dort „Upps! Die Pannenshow“ – gute 2,5%. Im Gesamtpublikum punktete 3sat um 21.40 Uhr mit dem 60 Jahre alten Klassiker „Zeugin der Anklage“: 850.000 Seher entsprachen da 3,3%. Die Mio.-Marke übersprang parallel dazu zdf_neo mit „Das Mädchen aus dem Totenmoor“: 1,09 Mio. (4,1%) sahen ab 21.45 Uhr zu.