trending: das Brandenburg Gate, Barack Obama, Dan Rather und der Wahlkampf im Saarland

#trending // Social Web Zu einem großen Social-Media-Phänomen ist der inzwischen 85 Jahre alte Journalist Dan Rather in den USA geworden. Rund zehn Jahre nach dem Ende seiner TV-Karriere, u.a. als Jahrzehnte langer Anchor der „CBS Evening News“, ist Rather extrem aktiv bei Facebook. Mehrfach täglich meldet sich Rather mit Posts, arbeitet sich dabei vor allem an Donald Trump ab. Und das mit großem Erfolg. Die Zahl seiner Pagelikes verfünffachte sich zwischen November und März auf inzwischen mehr als 2 Millionen. Viele seiner Posts erreichen sechsstellige Interaktionsraten, am Donnerstag z.B. sein neuester Beitrag zu Trump: „The White House is under siege. The President’s poll numbers drop to record lows. The fires of scandal are encroaching. Around and around it goes, where it stops nobody knows. Dangerous times.“ Neben seiner persönlichen Seite betreibt Rather mit seiner Firma zudem eine Nachrichten-Seite auf Facebook, auf der vor allem Artikel US-amerikanischer Medien kuratiert werden: „News And Guts“ erreicht inzwischen auch mehr als 1,1 Mio. Leute. The plot thickens. The drum beats increase. The pressure mounts. And a question I never thought I would ever hear asked… Posted by Dan Rather on Mittwoch, 22. März 2017