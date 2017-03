Presserat lehnt Beschwerden ab: Spiegel-Cover mit Trump als Henker von der Meinungsfreiheit gedeckt

Von

Der Spiegel hatte Trump Anfang Februar in einer Illustration als Henker der Freiheitsstatue gezeigt, in der einen Hand deren abgetrennten bluttropfenden Kopf, in der anderen ein Messer – ergänzt durch den Schriftzug „America first“. Die Darstellung erinnerte manche Betrachter an Enthauptungen durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Beim Presserat gingen 21 Beschwerden dagegen ein. Die Kritik lautete unter anderem, die Darstellung sei diffamierend und ehrverletzend. Beide Vorwürfe treffen nach Einschätzung des Presserats nicht zu. Die Redaktion setze sich in Form einer satirischen Karikatur in überspitzter Art und Weise mit dem US-Präsidenten und seinem Verständnis von Freiheit auseinander, heißt es seitens der Ethik-Experten.

Der Spiegel habe das Titelbild immer als angemessene satirische Auseinandersetzung mit dem realen Handeln des US-Präsidenten angesehen, kommentierte der stellvertretende Spiegel-Chefredakteur, Alfred Weinzierl, die Bewertung des Beschwerdeausschusses. „Insofern finden wir die Entscheidung des Presserates nur folgerichtig.“

Die umstrittene Titelseite hatte der aus Kuba stammende Künstler Edel Rodriguez gestaltet, der 1980 als politischer Flüchtling in die USA gekommen war. Er hatte in der Washington Post im Zusammenhang mit dem von Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus islamischen Ländern von einer „Enthauptung der Demokratie“ und der „Enthauptung eines heiligen Symbols“ gesprochen.

Als ebenfalls unbegründet wies der Presserat eine Beschwerde gegen ein Titelbild der deutschen Ausgabe von Charlie Hebdo zurück. Das Satiremagazin hatte in Anlehnung an das Trump-Titelbild Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem blutigen Messer in der einen und dem abgeschnittenen Kopf des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz in der anderen Hand gezeigt.

Die Redaktion von Charlie Hebdo hatte erklärt, sich an den Spiegel-Titel anzulehnen, sei eine Geste des Respekts gegenüber den Kollegen in Hamburg gewesen, nachdem diese für ihr Cover viel Kritik hätten einstecken müssen. Nach Ansicht des Presserates ist die Darstellung eine provokante satirische Auseinandersetzung in Form einer Karikatur. Sie überschreite aber keine presseethische Grenze.