Die Top 20 der deutschen Medien nach Facebook Video Views: Club of Cooks boomt, kino.de und Buzzfeed neu dabei

Von

15 der Top 20 Medienmarken verloren im Vergleich zum Januar Video Views auf Facebook. Das lässt sich in gewissem Rahmen natürlich auch mit dem kürzeren Monat erklären, er hatte ja ca. 10% weniger Tage als der Januar. Einige büßten allerdings mehr als 10% ein: Bild, moviepilot, Leckerschmecker, Heftig, Einfach Tasty, das Rallye-Magazin, „heute“, „Knallerfrauen“ und die Welt.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gewinner – und diese fünf Facebook-Seiten wuchsen nicht nur leicht, sondern massiv. Bestes Beispiel: der Club of Cooks von Gruner + Jahr, der im Februar einen neuen Rekord von 39,3 Mio. Views aufstellte und damit zur Nummer 1 des Food-Segments wurde. Zudem sprang die Marke in unserem Ranking von 10 auf 5.

Ebenfalls mit dickem Plus: gofeminin (+48,1%), sixx (+120,8%), kino.de (+127,4%) und Buzzfeed Deutschland (+9,2%). Die beiden letztgenannten Marken, also kino.de und Buzzfeed finden sich damit erstmals in der Medien-Top-20 nach Video Views. Aus der Top 20 heraus gefallen sind dafür Heftig-Ableger Geniale Tricks, Spiegel Online und die „heute-show“.

Facebook: Top 20 deutsche Medienmarken nach Video Views Januar Medienmarke / Facebook-Page-Name Views Februar in Mio. vs. Januar 1 1 Promiflash 182,047 -15,323 -7,8% 2 2 Bild 54,942 -18,217 -24,9% 3 3 moviepilot 40,760 -8,071 -16,5% 4 4 GamePro – ehemals Gamespilot 40,626 -1,293 -3,1% 5 10 Club of Cooks 39,378 8,514 27,6% 6 6 tagesschau 31,468 -2,411 -7,1% 7 5 Leckerschmecker 28,540 -8,211 -22,3% 8 11 Bunte.de 27,840 -2,955 -9,6% 9 8 Heftig 27,189 -4,273 -13,6% 10 18 gofeminin 26,843 8,718 48,1% 11 14 Filmstarts 25,620 -0,057 -0,2% 12 15 Futtern 23,550 -0,444 -1,9% 13 12 Einfach Tasty 22,805 -7,261 -24,2% 14 WE sixx 19,884 10,879 120,8% 15 7 Rallye-Magazin 18,975 -13,527 -41,6% 16 9 ZDF heute 18,964 -11,861 -38,5% 17 13 Knallerfrauen 18,596 -10,209 -35,4% 18 neu kino.de 15,446 8,655 127,4% 19 neu BuzzFeed Deutschland 14,269 1,206 9,2% 20 16 WELT 13,153 -6,160 -31,9% WE: Wiedereinsteiger – Daten-Quelle: Tubular / Tabelle: MEEDIA

Zur Methodik: Die Tabelle der 20 größten Medienmarken in Sachen Facebook-Videos hat MEEDIA mit Hilfe der Zahlen von tubular recherchiert. Das Unternehmen sammelt Video-Abrufzahlen von Facebook, YouTube & Co. und bietet Analyse-Möglichkeiten für Publisher, Rankings, etc. Sollte in unserer Liste trotz der umfangreichen Recherchen eine Medienmarke fehlen, bitten wir um Nachricht. Nicht in die Wertung kamen übrigens Einzelpersonen, Unternehmen, Fußballvereine und andere Organisationen, die im engeren Sinne kein Medium sind. Ansonsten wären z.B. Porsche und Bayern München in der Top 20 dabei. Tubular wertet Facebook-Pages im Übrigen einzeln, die Bild-Zahl bezieht sich also beispielsweise nur auf die Haupt-Facebook-Seite von Springers Boulevardmarke, nicht zusätzlich auf die Ableger.